Erzincan'da kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime, Otlukbeli ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle Otlukbeli ilçesindeki tüm okullarda, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.
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