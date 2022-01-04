Erzincan'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Yağışın ardından yollarda kar birikintisi ve buzlanma olması nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.
Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.
Trafik polisleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz