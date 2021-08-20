Erzincan'da kayalıklardan düşen genç ağır yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kayalıklardan dengesini kaybederek düşen genç, polis ekipleri tarafından yaralı bulundu.

Geçit Mahallesi'nde bulunan mesire alanında birkaç kişiyle oturan Ferdi D. (19), bölgede gezinmek için arkadaşlarının yanından ayrıldı.

Bir müddet sonra Ferdi D'nin dönmediğini fark eden arkadaşları, etrafta kendisini aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuçsuz kalınca durum, polis ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler, Ferdi D'yi kayalıkların altında hareketsiz şekilde buldu.

Ağır yaralanarak baygınlık geçirdiği tespit edilen Ferdi D, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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