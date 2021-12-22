Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kentte Kurutilek Mahallesi'nde evinde alkol kullandıktan bir süre sonra rahatsızlanan A.Z, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan A.Z, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan Y.A ve K.B'nin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, S.T'nin ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz