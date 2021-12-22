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Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

22.12.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi tedavi altına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kentte Kurutilek Mahallesi'nde evinde alkol kullandıktan bir süre sonra rahatsızlanan A.Z, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan A.Z, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan Y.A ve K.B'nin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, S.T'nin ise tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

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zehirlenme Erzincan

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Erzincan Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

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