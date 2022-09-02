Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Çatalçam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre sonra büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile jandarma personeli sevk edildi.

Ekipler, alevleri söndürmeye çalışıyor.



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