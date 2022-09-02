YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

02.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Çatalçam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre sonra büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile jandarma personeli sevk edildi.

Ekipler, alevleri söndürmeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseriErzincan'da askeri bandodan Zafer Bayramı konseri
Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma törenine katıldı:Bakan Karaismailoğlu, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun temel atma törenine katıldı:
Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktıBeykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı
Anahtar Kelimeler:
yangın Erzincan Refahiye Ormanlık alan

Erzincan Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:44
Öğle
12:27
İkindi
16:06
Akşam
19:00
Yatsı
20:22
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.