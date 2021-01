Erzincan’da “Patikle Başla Kitapla Yaşa” projesi

Çocuğun doğumundan itibaren kitapla karşılaşmasının önemini vurgulamak amacıyla tasarlanan “Patikle Başla Kitapla Yaşa” projesi Erzincan’da devam ediyor.

Erzincan’da projeyi yürütmekte olan Emine Şerife Hanım Anaokulu Müdür Yardımcısı Yasemin Sezen Korkmaz ve Mimar Sinan Anaokulu Müdür Yardımcısı Zeliha Mazlum tarafından Patik Projesi İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’e sunuldu.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, Öğretim Üyesi Dr. Nihan Feyman Gök, Öğretim Üyesi Dr. Işıl Taş, Güngören Polis Amca Anaokulu Müdürü Birgül Berna Uysal ve Beçin İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman’ın kurucusu olduğu Patik projesi Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle sürdürülüyor.

Proje ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Patiğin her bölgede, yörede kendine has isimle ve modelle çeşitleri vardır, ayrıca kültürümüzü yansıtan özellikler taşır. Büyüklerimiz hediye verecekleri zaman çoğunlukla patik verirlerdi. Bunu hatırlamak bile içimizi ısıtır. Patikte duygu vardır, özlem vardır, sevgi vardır, çoğalmak, paylaşmak vardır. Patik denilince akla ilk gelenlerden biri de bebektir. Patik tersten okununca kitap olur. İşte patikte saydığımız her şeyi kitapta da buluruz. Birisi kelime kelime, birisi ilmek ilmek işlenir. Projenin amacı bilişsel gelişimin çok hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarının gözetilerek kitaplar yoluyla çocukların soru sorma, sorgulama, problem çözme, eleştirel düşünme ve tasarım odaklı düşünme becerilerinin felsefi düşünme ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesidir. Proje ile bebeklikten itibaren çocuklarda okuma kültürünün ve okuyucu kimliğinin gelişmesi, kitap seçimi, yetişkinlerin çocuklara kitap okuma teknikleri, düşünme sorgulama süreçlerini desteklemeyi hedeflemekte. Bu hedefe ulaşmak için sınıf, ev, kütüphane, müze, park, bahçe gibi mekânların ortam yönünden zenginleştirilmesi ve daha etkin kullanılması planlanmakta”

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Emine Şerife Hanım Anaokulu Müdür Yardımcısı Yasemin Sezen Korkmaz ve Mimar Sinan Anaokulu Müdür Yardımcısı Zeliha Mazlum tarafından yapılan bu projenin içeriğinde kitap olmasının çok anlamlı olduğunu, bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti.