Erzincan’da sanayi meyveciliğine yatırımlar sürüyor

Doğu Anadolu’nun sebze ve meyve deposu konumunda bulunan Erzincan’da tarım sektörüne yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Erzincan merkeze bağlı Yeşilçay köyünde sanayi meyveciliğine yönelik vişne bahçesi tesisi yapmaya devam eden Prof.Dr. İbrahim Ethem Geçim, 2017 yılından bu yana kurduğu 250 dekar vişne bahçesi alanını 500 dekara çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilçay köyündeki tarımsal arazileri değerlendiren Prof.Dr. İbrahim Ethem Geçim, meyve suyu ve dondurma sektörünün ihtiyaç duyduğu vişneye yatırım yapmaya devam ediyor. Erzincan’da son yıllarda sanayiye yönelik meyve bahçesi tesisi büyük bir artış gösteriyor. Pazar sıkıntısı olmayan sektörde girişimciler sanayi meyveciliği yatırımlarını her geçen yıl artırırken Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de girişimcilere teknik destek sağlamaya devam ediyor.

Tarım sektörüne yönelik yatırımları ve yatırımcıları yalnız bırakmayan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik destek sağlarken, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, yatırımcıları sık sık ziyaret etmeye devam ediyor.

Yeşilçay köyünde kurulan 250 dekarlık alanın sorumlu mühendisliğini yürüten Ziraat Mühendisi Nimet Var, Yeşilçay köyünde Prof.Dr. İbrahim Ethem Geçim tarafından 2017 yılında kurulmaya başlayan vişne bahçelerinin her yıl artarak devam ettiğini söyledi. Yeni parsellerde vişne bahçesi kurmak için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Nimet Var, önümüzdeki yıl toplam alanı 500 dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Prof.Dr. İbrahim Ethem Geçim’in bahçe kurulması için büyük emek harcadığını söyledi. Desteklerinden dolayı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür eden Ziraat Mühendisi Nimet Var, önümüzdeki yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ekinezya yetiştiriciliğine de başlayacaklarını söyledi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise Erzincan’ı bölgenin sebze ve meyve deposu haline getirmek amacıyla hem sektörün hem de ürün deseninin gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Erzincan’ın iklim ve toprak şartları açısından sebzecilik ve meyvecilik sektörü için çok uygun olduğunu dile getiren İl Müdürü Şahin, ürün deseninin her geçen gün geliştiğini, yeni bahçe tesislerinin devam ettiğini, örtü altı yetiştiriciliğin önümüzdeki birkaç yıl için 1000 dekara ulaşacağını söyledi.

Sanayi meyveciliğine büyük önem verdiklerini söyleyen İl Müdürü Şahin, tarımsal sanayinin ihtiyaç duyduğu ürünlere yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Üretim ve kaliteyi artırmak için çiftçi ve yatırımcılarla işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Şahin, Erzincan’da tarım için tüm ön şartların uygun olduğunu, pazar imkanlarının her geçen gün geliştiğini, ülkedeki büyük gıda firmalarının Erzincan’a yöneldiğini söyledi. Erzincan tarımına yapılan her yatırıma büyük önem verdiklerini söyleyen Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, hiçbir dönemde tarım ve gıda sektörünün önemini yitirmeyeceğini dolayısıyla girişimcilerin tarıma yatırım yapmasının önemli olduğunu ifade etti.