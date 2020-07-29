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Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.07.2020 01:06 | Son Güncelleme

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hareket halindeki sıfır araç yüklü tırda çıkan yangında tır ve araçlar hasar gördü.

Gökhan Çiçek'in kullandığı 34 KM 5514 plakalı sıfır araç yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisinde fren balatalarının ısınması sonucu aniden alev aldı.

Durumu fark eden Çiçek, tırı yol kenarına çekerek park etti.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Çiçek, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine durumu haber verdi.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesine ait itfaiye görevlileri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken tır ile üzerine yüklenmiş 3 araçta maddi hasar oluştu.

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