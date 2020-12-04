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Erzincan'da yapılan bilimsel "betonarme" çalışması deprem yönetmeliklerine ışık tutacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Erzincan'da yapılan bilimsel "betonarme" çalışması deprem yönetmeliklerine ışık tutacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde yapılan bilimsel betonarme çalışması, Uluslararası Yapısal Beton Federasyonu (CEB-FIB) Korozyon Komitesi tarafından kabul edilerek, bunun yönetmeliklerinde yer almasına karar verildi.

Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir paslanmaya maruz kalmış betonarme üzerine geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çalışmaların, uluslararası yayınlarda yer bulmasıyla, dünya inşaat mühendisliğine ışık tutan ve deprem yönetmeliklerine katkı sunan CEB-FIB'den davet aldığını aktaran Yalçıner, şunları kaydetti:

"Bu süreç bizler açısından oldukça önemlidir. Yaptığımız bilimsel çalışmalarla, inşaat mühendisliğine, deprem yönetmeliklerine ışık tutmaya çalışıyoruz. Korozyonunun betonarme yapılar üzerindeki diğer birçok etkisinin doğru tespit edilmesi uzmanlık gerektiriyor. Deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizde bu tarz bilimsel çalışmaların deprem yönetmeliklerinde yer alması büyük önem taşımaktadır."

Çalışmalarının EB-FIB Korozyon Komitesi tarafından kabul edilerek yönetmeliklerinde yer almasına karar verildiğini bildiren Yalçıner, kısa sürede dünyanın en büyük paslandırma havuzunu inşa ederek betonarme çerçeveler üzerinde çalışacaklarını ve korozyona maruz yapıların deprem risklerinin belirlenmesi için yerli yazılım geliştireceklerini belirtti.

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