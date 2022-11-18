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Erzincan'da yapımı süren "akıllı hastane" 2023'te hizmete açılacak

18.11.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da "akıllı hastane" modeliyle inşa edilen devlet hastanesinin, kentteki sağlık merkezlerinde bulunmayan yeni bölümleriyle 2023'ün ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindekiler, kent genelinde sağlık alanında yapılan yatırımları inceledi, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaman, Karaağaç Mahallesi 13 Şubat Caddesi'nde 2019'da "akıllı hastane" modeliyle yapımına başlanan ve yaklaşık yüzde 75'i tamamlanan 500 yataklı hastanenin inşaatını inceledikten sonra gazetecilere, yapımı süren sağlık kuruluşunun, yeni bölümleriyle bölgede bulunan vatandaşlara konforlu bir hizmet sunacağını söyledi.

İnşaatı devam eden hastaneyi kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Bu hastanenin Erzincan'da hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmesi için çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu hastane Erzincan için çok elzem çünkü merkezde bir hastane. Hastanenin ikmal inşaatı biliyorsunuz yeni yapıldı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Şu anda hastanenin inşaatında 200 kişi bütün gücüyle çalışıyor. Hedefimiz 2023'ün ilk yarısında bu hastaneyi bitirerek halkımızın hizmetine açmak."

Karaman, hastanenin 500 yataklı olacağını belirterek, "Erzincan'ın ve bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilecek. Hastane bittiği zaman Türkiye'de kişi başına düşen yatak sayısı bakımından ilk sıralarda yer alacak. Böylece konforlu bir şekilde hastalarımız tedavi edilecek." diye konuştu.

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