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Erzincan'daki altın madeni yeniden faaliyetlerine başladı

01.10.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'daki altın madeni yeniden faaliyetlerine başladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki altın madeni yeniden faaliyetlerine başladı.

Anagold Madencilik Çöpler Madeni Cevher İşleme Tesisi Müdürü Koray Şimşek, yeniden faaliyetlerine başlayan maden sahasında bilgilendirme yaptığı gazetecilere, 21 Haziran'da maden sahası içindeki yığın liç alanındaki boru hattının bağlantı noktasında yaşanan arıza sebebiyle döküntü meydana geldiğini söyledi.

Döküntünün ardından yaklaşık 8 kilogram siyanür içeren bir solüsyonun, yığın liçi tesisinin membran (yüzeylerin alt ya da üst bölümlerine su geçişlerine engel olmaya yarayan izolasyon materyal türü) kaplı alan dışına çıktığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu döküntünün ardından ekiplerimiz hemen devreye girerek döküntü yaşanan alandaki malzemeyi sıyırdı ve yığın liçine yine membranla kaplanmış alan içine götürüp orada depoladık. Ardında da oluşabilecek siyanür kirlenmelerinin önüne alanda müdahale ettik. Bu müdahalenin ardından hemen olayın yaşandığına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bilgi verdik. Ardından Bakanlık gelip yerinde incelemeler ve tetkikler yaptı ve olası bir kirlenmenin boyutunu inceledi."

Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iyileştirmeyle ilgili kendilerine liste tebliğ edildiğini belirterek, bu listeyi en kısa sürede tamamladıklarını anlattı.

Yığın liçine solüsyon ileten boru hatlarının flanş kontrolleri ile boru kontrollerinin tamamladığını vurgulayan Şimşek, "Ardından kaçak tespiti için hali hazırdaki sisteme çok teknolojik geliştirmelerde bulunduk. Gerek sensörler olsun, gerekse basınç ölçerler olsun. Ardında da olası büyük bir yağışı karşılamak üzere ilgili rampanın havzasına 2 bin 100 metreküplük bir havuz yaptık ve bu havuzda da oluşabilecek herhangi bir yağmur suyu için gerekli aksiyonları yaptık." diye konuştu.

Bölgede bir dereye sızıntı olduğu iddialarına ilişkin ise Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu yaşanan döküntü sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ve bizler tarafından da yapılan tespitlerde, iddiaların gerçekleştiği Sabırlı Deresi'nin ilgili dönemde kuru olduğu hem bizler hem de Bakanlık yetkilileri tarafından tespit edildi. Her ihtimale karşı yine dere üzerinden ilgili numuneler alındı. Bu numunelerde herhangi bir karışma olmadığı tespit edildi. Dolayısıyla iddiaların tersine Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür karışması söz konusu olmadığı hem Bakanlık hem bizim tarafımızdan teyit edilmiş oldu. İlgili çalışmaları yaptıktan 88 gün sonra tekrardan güvenli bir şekilde üretim faaliyetlerimize kaldığımız yerden başladık."

Maden yetkilileri, gazetecilere maden sahasını da gezdirerek yaptıkları çalışmaları anlattı.

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