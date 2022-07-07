Erzincan'daki bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Emin Aslan'ın bıçakla öldürülmesine ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.M, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki taraf arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıkmış, zanlı S.M'nin bıçakla saldırarak yaraladığı Emin Aslan (25) kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



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