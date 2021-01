Erzincan’ın güzellikleri baro takviminde yer aldı

Erzincan’ın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasları baronun bastırdığı 2021 takviminde yar aldı.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, kentin tanıtımına katkıda bulunmak için bu sene özel bir takvim bastırdıklarını kaydetti.

Başkan Aktürk, “Erzincan’ımız gerek doğal güzellikleri gerekse tarih ve kültürel mirasları ile her karışı gezilip görülmeye değerdir. İlimizin tanıtımına katkıda bulunmak adına, memleketimizin gezilmeye görülmeye değer en meşhur 12 yerini baromuzun 2021 takviminde kullandık.

Otlukbeli Gölü/Otlukbeli, Konarlı Şelalesi/Tercan, Dumanlı Yaylası/Refahiye, Ergan Dağı Kayak Merkezi, Altıntepe/Üzümlü, Girlevik Şelalesi, Karanlık Kanyon/Kemaliye, Yedi Göller/Çayırlı, Doğu Ekspresi/İliç, Ardos Gölü/Kemah, Terzi Baba Türbesi. Erzincan doğa sporlarının başkenti. Listeye sığdıramadığım bir dünya yer daha var. Ne güzel memleketimiz var. Memleketim şarkısında anlatıldığı gibi; Havasına suyuna taşına toprağına, bin can feda bir tek dostuma, her köşesi cennetim ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim. Evet gerçekten bir başkadır benim memleketim. Ülkemizin gelişmesi ve refah düzeyinin artması için turizmin ne kadar önemli olduğunu hep söyler ve tartışırız. Tüketim alışkanlığının arttığı ve üretimin azaldığı ülkemizde bence etkin olarak kullanılması gereken en önemli çalışmalardan birisi şehirlerimizin doğal ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkartmaktır.” diye konuştu.