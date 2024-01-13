Erzincanspor teknik direktöründen skandal sözler! Önce öfkelendi sonra sil bunu dedi, ama canlı yayında olduğunu unuttu

24 Erzincanspor'un teknik direktörü Bülent Akan, müsabaka sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada hakem Yusuf Aydın'ın kötü bir yönetim sergilediğini iddia ederek, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu örnek gösterdi ve "Bu hakemler bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER BUNLARI HAK EDİYOR"

Akan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Penaltı verilmiyor, goller oluyor verilmiyor ne tebrik. Son 5 dakika var, penaltı verilmiyor, gol olsa maç değişir. Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Ankaragücü'nün başkanının yaptığına çok üzüldük ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki."

"KARDEŞ SİL BUNLARI"

Bülent Akan, söylediklerinden sonra kameramana dönerek, 'Kardeş sil bunları' dedi. Muhabirin kendisini 'Canlı yayındayız' diye uyarmasının ardından Akan, 'İnegölspor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum' diyerek sözlerini tamamladı.

24 Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan canlı yayında skandal ifadelerde bulundu:



'Ankaragücü'ndeki olaydan dolayı üzüldük ama bu hakemler bunu hakkediyor demekki' pic.twitter.com/wdT4OsKCmu — Mynet Spor (@mynetspor) January 13, 2024







