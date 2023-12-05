Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereye düştüğü Erzurum'da, bina çatılarında buz sarkıtları, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.
Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
ARDAHAN
Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle buzlanma ve bazı noktalarda sis meydana geldi.
- Kars
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları buz tuttu. Bazı sürücüler, camlardaki buzları temizledi.
Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.