YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

AA AA
19.01.2024 10:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk havanın etkisiyle ağaçları kırağı tuttu, yol, kaldırım ile sulak alanlar buzla kaplandı.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, şadırvanlarda da buzlanma meydana geldi.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için camlarını karton parçalarıyla kapattı.

ARDAHAN

Ardahan'da da soğuk hava ve sis nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentte yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu.

KARS

Kars'ta da kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de sulak alanlar buzla kaplandı.

Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Menderes Akın, soğuk hava nedeniyle bazı araçların donduğunu ve güçlükle çalıştırdıklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da 517 bin 363 öğrenci karne aldıAdana’da 517 bin 363 öğrenci karne aldı
İzmir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadıİzmir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Gaziantep'te karısını öldüren kişi tutuklandıGaziantep'te karısını öldüren kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars Ardahan buz don soğuk

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:30
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Cuma

Fatih eczanesi
Horasan
Işik eczanesi
Karayazi
Öznur eczanesi
Aziziye
Meryem eczanesi
Pasinler
Tekman eczanesi
Tekman
Fatih eczanesi
Ispir
Şifa eczanesi
Oltu
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.