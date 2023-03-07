Erzurum Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesine yardımları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin meydana geldiği andan bu yana afet bölgesinde kurduğu "hizmet karargahı"nda yardımlarını devam ettiriyor.

Bu kapsamda insani ve saha yardımlarını sürdüren belediye, son olarak temin ettiği pet suları araçlarla deprem bölgesine gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde bulunan yardım toplama merkezinden depremzedelere 490 ton su gönderdiklerini belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde 1100 personel ve 91 ağır iş makinesiyle çalışıyoruz. Bölgeye 51 yardım tırı ulaştırıp 81 bin litre yakıt desteği sağladık. 12 bin 383 cenaze defin işlerinde kullanılmak üzere malzeme desteği, 51 bin 500 maske, 564 bin 351 gıda kolisi, 30 bin 67 muhtelif ihtiyaç, 12 bin 620 inşaat malzemesi, 5 bin 986 giyim, 8 bin 729 battaniye, 5 bin temizlik ürünü, 14 bin 920 çocuk bezi, 20 bin kilogram kuru bakliyat, 500 bin ekmek, 500 bin pet su, 1008 uyku seti, 500 tulum, 896 çadır, 1469 ısıtıcı, 227 mobil lavabo ve 93 de su deposu gönderdik.”

