Mynet Trend

Erzurum'da büyük gerginlik! Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!

orkun.inanc orkun.inanc
YAŞAM  | 22.08.2019 01:08 | Son Güncelleme

Erzurum'un Horasan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, biri polis memuru 5 kişi yaralandı.

Erzurum'da büyük gerginlik! Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam Ö.K. ile H.Ç. ve B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası tarafların İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

Birbirinden şikayetçi olmamaları üzerine serbest bırakılan bu kişilerin İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıktıkları sırada dışarıda kendilerini bekleyen akrabaları arasında da tartışma yaşandı.

Kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda Yavuz K, Erol K, Ö.K, Y.K, Y.U. ve E.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler yaralandı.

Diğer polislerin de müdahalesiyle yatıştırılan kavgada yaralananlardan Üstünkardeşler Erzurum il merkezindeki bir hastaneye, diğer yaralılar ise Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yavuz K. ve Erol K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
Ölümden döndü! Gören oraya koştuÖlümden döndü! Gören oraya koştu
Bir günde sosyal medya fenomeni olduBir günde sosyal medya fenomeni oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum silahlı kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Bülent Arınç'tan seçim tahmini! AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Terörist ilan edildi, kahraman çıktı!

Terörist ilan edildi, kahraman çıktı!

Yatak odasında buldu! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Yatak odasında buldu! Ne olduğunu öğrenince şoke oldu

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümden döndü! Gören oraya koştu

Ölümden döndü! Gören oraya koştu

12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu

Bir günde sosyal medya fenomeni oldu

Yanlışlıkla ünlü oldu! İnanılmaz olay: Binlerce kişi dinledi

Yanlışlıkla ünlü oldu! İnanılmaz olay: Binlerce kişi dinledi

Vahşet! Köpeğin başına bidon geçirip üzerinde sigara söndürmüşler

Vahşet! Başına bidon geçirip üzerinde sigara söndürmüşler

Türkiye'nin havası en temiz ve en kirli şehirleri açıklandı

Türkiye'nin havası en temiz ve en kirli şehirleri açıklandı

Çanakkale'de heyecanlandıran keşif! Arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıracak

Çanakkale'de heyecanlandıran keşif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.