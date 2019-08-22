Erzurum'da büyük gerginlik! Ortalığı kan gölüne çevirdiler: Ölü ve yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam Ö.K. ile H.Ç. ve B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası tarafların İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

Birbirinden şikayetçi olmamaları üzerine serbest bırakılan bu kişilerin İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıktıkları sırada dışarıda kendilerini bekleyen akrabaları arasında da tartışma yaşandı.

Kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda Yavuz K, Erol K, Ö.K, Y.K, Y.U. ve E.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Mustafa Metin Üstünkardeşler yaralandı.

Diğer polislerin de müdahalesiyle yatıştırılan kavgada yaralananlardan Üstünkardeşler Erzurum il merkezindeki bir hastaneye, diğer yaralılar ise Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yavuz K. ve Erol K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

