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Erzurum'da öğrenci sıraya sıkıştı! Gülme krizine girdi

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Erzurum'da bir öğrenci konferans için gittiği salonda oturduğu sıraya sıkıştı. Arkadaşlarının ve çevredekilerin yardımıyla sıradan çıkarılamayan öğrenci, gülme krizine girdi. Öğrencinin imdadına okul görevlisi yetişti.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Saltukbey Ortaokulunda bor ve nanoteknoloji konferansı için konferans salonuna giden öğrencilerden biri, salonda bulunan ikili sıraların arasına sıkıştı. Konferans bitiminde yerinden kalkamayan öğrencinin yardımına ilk olarak arkadaşları ve öğretmenleri koşsa da sıradan çıkarılamayan genç kız sinir krizi geçirerek kahkaha atmaya başladı.

İMDADINA OKUL GÖREVLİSİ YETİŞTİ

Tüm çabalara rağmen sıradan çıkarılamayan öğrencinin imdadına, son çare olarak okul görevlisi yetişti. Görevli, sıranın vidalarını açarak öğrenciyi sıkıştığı yerden güçlükle kurtardı. Sıkıştığı sıradan çıkan öğrenci ise koşarak salondan uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum sıra

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu yaşlarda bu tür hareketler gayret normal hepimiz geçtik o yollardan
en akli basinda yorum. keske herkes siz gibi akli selim dusunup sonucunu buraya yorumlayabilse. agziniza saglik.
adam gibi koltuğa otursa bi yeri sıkışmazdı
şımarmış kriz değil
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