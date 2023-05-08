Erzurum'daki olaydan sonra Cem Yılmaz'dan Sarp Apak'a pek çok isim paylaştı! Ekrem İmamoğlu'na destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitingine başladığı sırada taşlı saldırı yaşandı. Küçücük çocuklardan yaşlı dedelere pek çok vatandaş yaralandı.

Saldırı sonrası Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Sarp Apak ve Hayko Cepkin gibi isimler İmamoğlu'na destek oldu.

TARKAN: ÇOK YAZIK

Geçmiş olsun paylaşımı yapan Tarkan, "Geçmiş olsun Sn. Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Yaralananlara acil şifalar dilerim. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara 'dur' deme zamanı. Tekrar 'birlik' olma zamanı. Sağduyu, saygı ve sevgiyle…" ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ: İYİLİĞİN KAZANMASINA HASRETİZ

Cem Yılmaz saldırıyla ilgili,"Her Şey Çok Güzel Olacak' Memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gerçek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem başkan. Bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023 de olduğumuzu unutturdu, bu ve bunun gibi yüzlerce sebep! İyiliğin kazanmasına hasretiz" açıklamasını yaptı.

SARP APAK: SORUMLULARI HESAP VERİRKEN GÖRÜRÜZ UMARIM

Sarp Apak'ta yaptığı paylaşımda,"Bunu da gördük. Sorumluların hepsini hesap verirken de görürüz umarım. Çok geçmiş olsun Erzurum ve sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Hayko Cepkin ise "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Sizlere ve halkımıza da geçmiş olsun. İlk ve son denemeleri olarak kalması dileklerim ile…" paylaşımını yaptı.

Hazal Kaya da paylaşımında "Yazıklar olsun" dedi.



