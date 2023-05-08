MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Erzurum'daki olaydan sonra Cem Yılmaz'dan Sarp Apak'a pek çok isim paylaştı! Ekrem İmamoğlu'na destek

Erzurum'daki olaydan sonra Cem Yılmaz'dan Sarp Apak'a pek çok isim paylaştı! Ekrem İmamoğlu'na destek

08.05.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu mitingine yapılan saldırı sosyal medyada da gündemde. Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Sarp Apak ve Hayko Cepkin gibi ünlü isimlerden İmamoğlu'na destek geldi.

Erzurum'daki olaydan sonra Cem Yılmaz'dan Sarp Apak'a pek çok isim paylaştı! Ekrem İmamoğlu'na destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitingine başladığı sırada taşlı saldırı yaşandı. Küçücük çocuklardan yaşlı dedelere pek çok vatandaş yaralandı.

Saldırı sonrası Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Sarp Apak ve Hayko Cepkin gibi isimler İmamoğlu'na destek oldu.

TARKAN: ÇOK YAZIK

Geçmiş olsun paylaşımı yapan Tarkan, "Geçmiş olsun Sn. Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Yaralananlara acil şifalar dilerim. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara 'dur' deme zamanı. Tekrar 'birlik' olma zamanı. Sağduyu, saygı ve sevgiyle…" ifadelerini kullandı.

"Sizi çok seviyoruz" dedi ve ekledi! "Sizi çok seviyoruz" dedi ve ekledi!

CEM YILMAZ: İYİLİĞİN KAZANMASINA HASRETİZ

Cem Yılmaz saldırıyla ilgili,"Her Şey Çok Güzel Olacak' Memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gerçek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem başkan. Bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023 de olduğumuzu unutturdu, bu ve bunun gibi yüzlerce sebep! İyiliğin kazanmasına hasretiz" açıklamasını yaptı.

Ekran Alıntısı

SARP APAK: SORUMLULARI HESAP VERİRKEN GÖRÜRÜZ UMARIM

Sarp Apak'ta yaptığı paylaşımda,"Bunu da gördük. Sorumluların hepsini hesap verirken de görürüz umarım. Çok geçmiş olsun Erzurum ve sayın Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Hayko Cepkin ise "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Sizlere ve halkımıza da geçmiş olsun. İlk ve son denemeleri olarak kalması dileklerim ile…" paylaşımını yaptı.

Hazal Kaya da paylaşımında "Yazıklar olsun" dedi.

haz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis...""Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis..."
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."
Yine sınır tanımadı! Süper mini elbisesiyle dansı gündem oldu Yine sınır tanımadı! Süper mini elbisesiyle dansı gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Cem Yılmaz sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Soylu canlı yayında açıklamalar yaptı: Genel hazımsızlık İstanbul mitingi, gündemi değiştirmek için...

Soylu canlı yayında açıklamalar yaptı: Genel hazımsızlık İstanbul mitingi, gündemi değiştirmek için...

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"

Ekrem İmamoğlu olayların ardından Erzurum Valisi'yle telefonda görüştü! "Sen dua et ben böyle konuşuyorum"

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Transparan giyen İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!

Transparan giyen İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!

İlginizi Çekebilir

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.