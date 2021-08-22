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Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

22.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bölge illerinden Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli'de 37, Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı, Erzurum ile Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzincan Erzurum Kars Ardahan Iğdır

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