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Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkili oluyor

06.12.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkisini gösteriyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkili oluyor

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönüştü.

KARS

Kars'ta gece sağanak, sabah yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kars-Göle kara yolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Kent merkezinde de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi bölgesinde etkisini artıran kar, sevinçle karşılandı.

Sarıkamış-Karaurgan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

ARDAHAN

Ardahan'da sabah etkili olan kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde ise kar yer yer tipiye dönüşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur kar

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Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Çarşamba

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