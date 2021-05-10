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Erzurum Ticaret Borsası

10.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaşar peynirin kilogramı 30 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirin kilogramı 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİKaşar peynirKg30,0030,0030,00HTSKuru soğanKg2,002,002,00HTSBuğdayKg2,202,202,20HTSYumurta koliKg14,5516,6315,26HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

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