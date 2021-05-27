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Erzurum Ticaret Borsası

27.05.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg53,0053,0053,00HTSKaşar peynirKg38,9939,0039,00HTSYumurtaKg0,580,730,67HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

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