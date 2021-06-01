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Erzurum Ticaret Borsası

01.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 1,42 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİKaşar peynirKg39,0039,0039,00HTSYağlı peynirKg19,9919,99
19,99
HTSPatatesKg1,352,451,42HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

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