Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 45 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt küçükbaşKg45,0045,0045,00HMSEt büyükbaşKg35,0043,0040,98HMSYağlı peynirKg24,0024,0024,00HTSHMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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