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Erzurum Ticaret Borsası

31.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükbaş hayvan etinin kilogramı 45 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 45 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt küçükbaşKg45,0045,0045,00HMSEt büyükbaşKg35,0043,0040,98HMSYağlı peynirKg24,0024,0024,00HTSHMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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