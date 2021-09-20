Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg29,7543,0037,61HMSEt büyükbaşKg33,0033,0033,00HTSEt küçükbaşKg44,0044,0044,00HMSCivil peynirKg20,3726,2423,08HTSLor peynirKg16,6725,4621,78HTSHMS: Hazır Müstahsil Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış



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