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Erzurum Ticaret Borsası

27.09.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patatesin kilogramı 1,35 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 1,35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg50,0050,0050,00HTSTereyağıKg30,0055,0032,31HTSPatatesKg1,351,351,35HTSKuru soğanKg2,102,102,10HTSKaşar peyniriKg30,0047,0035,90HTSYağlı peynirKg18,7518,7518,75HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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