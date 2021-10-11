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Erzurum Ticaret Borsası

11.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg43,0069,1749,85ESKSEt küçükbaşKg45,0045,0045,00HTSTereyağıKg58,5058,5058,50HTSKaşar peyniriKg39,0155,4441,69HTSYağlı peynirKg36,3536,3536,35HTSPatatesKg1,351,701,55HTSKuru soğanKg1,502,101,86HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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