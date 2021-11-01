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Erzurum Ticaret Borsası

01.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,65 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg16,3060,0036,65HTSGKuru soğanKg2,002,002,00HTSHTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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