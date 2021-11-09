YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

09.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg15,0065,0048,50HTSGKaşar peynirKg38,9638,9638,96HTSYağlı peynirKg19,9919,9919,99HTSTurşuKg5,505,505,50HTSTereyağıKg53,0053,0053,00HTSKuru fasulyeKg18,0018,0018,00HTSHTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal olay! Bebek doğduğunda gerçek ortaya çıktıSkandal olay! Bebek doğduğunda gerçek ortaya çıktı
PARTNER "Bugün aşırı pozitifim" "Bugün aşırı pozitifim"
Şarj cihazının patlamasıyla parmağı kopan Erzurumlu hasta yaşadığı korkuyu unutamıyorŞarj cihazının patlamasıyla parmağı kopan Erzurumlu hasta yaşadığı korkuyu unutamıyor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:46
Öğle
12:04
İkindi
14:47
Akşam
17:12
Yatsı
18:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.