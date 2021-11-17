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Erzurum Ticaret Borsası

17.11.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,60 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,60 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG35,2659,8035,60HTSKuru soğanKG2,102,102,10HTSPatatesKG1,351,351,35HTSKaşar PeyniriKG38,9639,0038,97HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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