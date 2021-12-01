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Erzurum Ticaret Borsası

01.12.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 66 liradan işlem gördü

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 66 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg66,0066,0066,00HTSTavuk etiKg11,0045,0016,23HTSYağlı peynirKg21,1221,1221,12HTS
Kaşar peyniriKg35,0035,0035,00HTSYumurtaAdet0,610,610,61HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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Erzurum Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
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Yakutiye
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