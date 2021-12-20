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Erzurum Ticaret Borsası

20.12.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 67,54 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg60,0067,7267,54HTSTereyağıKg53,0070,0055,43HTSKaşar peyniriKg39,0856,0039,88HTSKuru fasulyeKg18,0018,0018,00HTSYağlı peynirKg19,9919,9919,99HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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