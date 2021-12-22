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Erzurum Ticaret Borsası

22.12.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 56,07 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg55,0065,0056,07HTSEt küçükbaşKg45,0048,0047,34HMSCivil peynirKg25,4630,0025,97HTSPatatesKg5,005,005,00HMSKuru fasulyeKg18,0026,6018,91HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Zafer Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Zafer Eczanesi
Palandoken
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