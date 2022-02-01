Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 59,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg54,7760,0959,85HTSEt büyükbaşKg33,0045,0037,05EBKAKuru fasulyeKg15,2215,2215,22HTSNohutKg14,0016,8316,65HTSGKaşar peynirKg50,0055,0252,39HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

EBKA: Et Balık Kurumu Alış

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç



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