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Erzurum Ticaret Borsası

04.02.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg67,7267,7267,72HTSKaşar peynirKg58,5058,5058,50HTSTereyağıKg57,0057,0057,00HTSKuru soğanKg2,502,502,50HTSPatatesKg4,504,50​​​​​​​4,50HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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