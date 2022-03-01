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Erzurum Ticaret Borsası

01.03.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİKuru soğanKG1,502,001,75HTSPatatesKG3,004,003,89HTSYağlı PeynirKG30,0030,0030,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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