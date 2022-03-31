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Erzurum Ticaret Borsası

31.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 70,33 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (lira)EN ÇOK FİYAT (lira)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg56,0080,7770,33HMSPatatesKg3,006,005,74HTSİnek sütüKg4,844,944,85HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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