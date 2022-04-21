Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 80 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg80,0080,0080,00HTSEt büyükbaşKg69,8099,0081,41EBKSEt küçükbaşKg64,0064,0064,00EBKSSucukKg95,0095,0095,00EBKSTavuk etiKg24,0035,6426,33EBKSHTS: Hazır Tüccar Satışı

EBKS: Et Balık Kurumu Satış



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