YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

26.04.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİPatatesKg7,007,007,00HTSEt büyükbaşKg88,0088,0088,00HTSEt küçükbaşKg84,0092,0086,46HTSKuru soğanKg4,004,004,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyorRamazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
Antalyaspor-Kayserispor maçının ardındanAntalyaspor-Kayserispor maçının ardından
Samsun'da miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi ölüSamsun'da miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi ölü
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:15
Öğle
12:18
İkindi
16:05
Akşam
19:11
Yatsı
20:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Salı

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Turan Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Golf sahasının yanında yaşıyorlardı! Bakın nasıl milyonları oldu

Golf sahasının yanında yaşıyorlardı! Bakın nasıl milyonları oldu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.