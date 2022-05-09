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Erzurum Ticaret Borsası

09.05.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 84,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş hayvan etiKg55,00110,0084,75HTSTereyağıKg65,0074,0066,85HTSPatatesKg9,009,009,00HTSKaşar peyniriKg65,0065,0065,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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