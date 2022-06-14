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Erzurum Ticaret Borsası

14.06.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 77,43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKG75,0084,0077,43HTSPatatesKG3,903,903,90HTSKuru soğanKG2,502,502,50HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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