Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 77,43 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKG75,0084,0077,43HTSPatatesKG3,903,903,90HTSKuru soğanKG2,502,502,50HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı



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