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Erzurum Ticaret Borsası

30.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 85,21 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg74,00132,9085,21HTSKaşar peyniriKg57,8857,8857,88HTSPatatesKg6,006,006,00HTSKuru soğanKg3,004,003,84HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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