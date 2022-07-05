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Erzurum Ticaret Borsası

05.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 127,33 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg84,00132,90127,33HTSKaşar peyniriKg110,00112,0011,94HTSCivil peynirKg80,0080,0080,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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