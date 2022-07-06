YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

06.07.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) yağlı peynirin kilogramı 66 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİYağlı peynirKg66,0066,0066,00HTSKaşar peyniriKg74,26112,0079,32HTSCivil peynirKg41,8880,0080,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükselttiYıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükseltti
Başkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandıBaşkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandı
Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldüSancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
02:53
Sabah
04:46
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
- Eczanesi
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.