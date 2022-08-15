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Erzurum Ticaret Borsası

15.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 93,24 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg84,00132,9093,24HTSEt küçükbaşKg70,0070,0070,00HTSCivil peynirKg20,5020,5020,50HMSHTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Şehir 25 Eczanesi
Palandoken
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Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
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