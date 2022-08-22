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Erzurum Ticaret Borsası

22.08.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 128,91 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMENAZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg69,80276,00128,91ESKSEt küçükbaşKg64,0064,0064,00ESKSPatatesKg9,0010,019,80HTSKuru soğanKg6,2513,007,39HTSKaşar peyniriKg67,0067,0067,00HTSTereyağıKg100,04100,04100,04HTSHTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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