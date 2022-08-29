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Erzurum Ticaret Borsası

29.08.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 132,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg132,90132,90132,90HTSTereyağıKg130,00130,00130,00HTSKaşar peyniriKg112,00112,00112,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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