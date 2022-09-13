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Erzurum Ticaret Borsası

13.09.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 110,39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg110,00130,00110,39HTSEt büyükbaşKg132,90132,90132,90HTSKaşar peynirKg110,00112,00110,33HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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